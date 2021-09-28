Санта-Моника, США, 29 сентября, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Крупнейший производитель видеоигр, американская компания Activision Blizzard выплатит 18 млн долларов по иску о дискриминации. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

По данным контролирующих органов, у сотрудниц компании оплата труда меньше, чем у мужчин, а сами сотрудницы периодически подвергаются домогательствам. В исковом заявлении сказано, что дискриминации подверглись беременные сотрудницы.

Для урегулирования ситуации с предполагаемыми заявителями компания Activision Blizzard создала фонд в размере 18 млн долларов. Оставшаяся сумма будет направлена в благотворительные организации, защищающие права женщин в мире видеоигр.

Напомним, компания Activision Blizzard является крупнейшим издателем компьютерных игр в мире. Ей принадлежат такие франшизы, как World of Warcraft, StarCraft, Diablo и многие другие.