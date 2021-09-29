Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, вероятно, обсуждал с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым использование российских военных баз в Центральной Азии для борьбы с терроризмом. Об этом 28 сентября сообщило издание Politico со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 16.08.2021 г Defense.gov

Он выступил на комитете Сената Конгресса США по вооруженным силам, ответив на вопросы относительно противодействия террористическим угрозам после ухода США из Афганистана.

«Генерал Милли совсем недавно разговаривал со своим российским коллегой, — сказал Остин. — Могу заверить, что мы не добиваемся разрешения России на какие-либо действия, чтобы делать что-то, но, я полагаю, хотя генерал Милли может говорить сам за себя, но я полагаю, что он просил пояснений относительно того, что это было за предложение».

В ответ на эти слова сенатор от штата Небраска Дебра Фишер обвинила военного чиновника и администрацию президента США Джо Байдена в сложившемся «ужасном положении», которое вынудило «вести переговоры с русскими» после вывода американских войск из Афганистана.

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