Вашингтон, 29 сентября, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, вероятно, обсуждал с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым использование российских военных баз в Центральной Азии для борьбы с терроризмом. Об этом 28 сентября сообщило издание Politico со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

Defense.gov Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 16.08.2021 г

Он выступил на комитете Сената Конгресса США по вооруженным силам, ответив на вопросы относительно противодействия террористическим угрозам после ухода США из Афганистана.

«Генерал Милли совсем недавно разговаривал со своим российским коллегой, — сказал Остин. — Могу заверить, что мы не добиваемся разрешения России на какие-либо действия, чтобы делать что-то, но, я полагаю, хотя генерал Милли может говорить сам за себя, но я полагаю, что он просил пояснений относительно того, что это было за предложение».

В ответ на эти слова сенатор от штата Небраска Дебра Фишер обвинила военного чиновника и администрацию президента США Джо Байдена в сложившемся «ужасном положении», которое вынудило «вести переговоры с русскими» после вывода американских войск из Афганистана.