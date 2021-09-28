Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано сейсмологами на Камчатке. Об этом 28 сентября сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

Подземный толчок магнитудой 4,5 был зафиксирован в акватории Тихого океана в районе Командорских островов. Эпицентр располагался в 168 км от села Никольское (население около 700 человек).

Очаг землетрясения находился на глубине 48 км. По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, землетрясение было неощутимым для жителей региона. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,6, которое произошло в Бурятии.