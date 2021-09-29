Тирана, , 11:41 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 28 сентября провела совместную пресс-конференцию с премьер-министром Албании Эди Рамой в ходе своего визита в Тирану.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, европейский политик назвала тревожной ситуацию на севере Косово и призвала Сербию и Косово снизить напряжение и вернуться к диалогу.

При этом фон дер Ляйен поддержала продвигаемый Сербией и Албанией проект Open Balkan, как инициативу, выдвинутую в рамках Берлинского процесса, способствующую росту сотрудничества между странами.

Фон дер Ляйен выразила пожелание, чтобы процесс интеграции был инклюзивным и всеобъемлющим.

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