Приштина, , 11:30 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 28 сентября провел встречу с главой наблюдательской миссии ЕС в крае Лукасом Мандлом. На встрече также присутствовали представители правящей партии «Движение за самоопределение» в ЦИК Косово Сами Куртеши и Алим Рама.

Альбин Курти Vetevendosje.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсуждали предстоящие местные выборы 17 сентября.

Курти потребовал, чтобы европейские наблюдатели уделили особое внимание северу Косово, где, согласно предыдущим отчетам экспертов ЕС, имеет место запугивание сербских избирателей со стороны сербских же партий, например, «Сербского списка».

Мандл также является депутатом европарламента от Австрии и учредителем и президентом ассоциации австрийско-косовской дружбы.

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