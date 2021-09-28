Мадрид, 29 сентября, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Вод Атлантического океана достигли потоки лавы, исходящие от вулкана Кумбре-Вьеха, который находится на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова). Об этом 29 сентября сообщило издание газета El Pais.

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Это произошло в районе населенного пункта Тасакорте. Лава, смешавшись с соленой океанической водой, спровоцировала выбросы вредных газов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Вулканологический институт Канарских островов объявил, что из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха было уничтожено около 600 зданий.