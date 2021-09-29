Приштина, Сербия, 29 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 28 сентября провела встречу с послом Германии в Приштине Джоном Родом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

U.S. Department of State Вьоси Османи

Журналисты отмечают, что стороны обсудили ситуацию с безопасностью в республике в целом и на севере Косово.

Османи подчеркнула, что Косово не провоцировало напряжение и присутствие полицейских на севере края преследует задачи поддержания порядка и спокойствия. По словам президента, ситуацию на севере Косово якобы целенаправленно обостряет Сербия посредством агрессивной риторики и конкретных действий.

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Политик подчеркнула, что республика Косово привержена проведению содержательных реформ в сфере установления верховенства права.