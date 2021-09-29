Тирана, , 12:28 — REGNUM Министр внутренних дел дел Косово Джеляль Свечля 28 сентября заявил, что, несмотря на наращивание патруля миссии НАТО КФОР на севере Косово, спецназ полиции Косово не покинет севера края до тех пор, пока баррикады на КПП не будут разобраны.

Суицид

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Свечля заявил, что «экстремистские элементы» отказались разобрать баррикады в обмен на замену патрулей косовской полиции на севере края патрулями КФОР.

При этом политик подчеркнул, что запрет на сербские номера не направлен против граждан какой-либо национальности, являясь лишь одним из проявлений зеркального режима, и что полиция Косово лишь восстанавливает порядок, в то время как сербская сторона «ужесточает риторику».

В заключение представитель Косово поблагодарил КФОР и миссию ЕС в Косово по праву EULEX за помощь институтам Косово.

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