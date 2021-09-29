Приштина, Сербия, 29 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В албанском новостном агентстве Telegrafi 28 сентября сообщили о том, что с понедельника, 27 сентября, помимо специальных подразделений полиции Косово КПП в Яринье и Берняке патрулируют служащие КФОР — миротворческой миссии НАТО. 28 сентября пешие патрули КФОР в этом регионе были усилены.

Defense.gov Американские морские пехотинцы в составе войск НАТО. Косово. 1999

Отмечается, что к границе между Косово и Сербией все чаще подлетают вертолеты КФОР — возможно, в качестве ответа Сербии, перемещающей свои части к границе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить войска в Косово и будет ждать реакции НАТО, а на следующий день были отменены встречи с послами Китая и России по Косово.

Напомним, уже 10 дней на севере Косово стоят баррикады, перекрыт проезд по двум трассам, связывающим Косово и Сербию. Формально это мирная акция протеста против запрета на использование сербских номеров и требования на установку временных косовских, однако два пункта автомобильной регистрации, где выдавались временные номера, уже успели поджечь в одну ночь.