Москва, 29 сентября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. «Золотая осень», которая пришла в центр Европейской части России, продлится как минимум неделю. Об этом 28 сентября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Илья Остроухов. Золотая осень. 1886

По словам специалиста, в европейскую часть России «медленно, но уверенно» продвигается мощный антициклон. Он принесёт с собой очень высокое атмосферное давление, отсутствие осадков и много солнца. Такой период, который обычно называют «золотой осенью», продлится достаточно долго, как минимум до 5 октября.

Метеоролог уточнил, что атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что на 12 пунктов выше нормы. Температура воздуха днём ожидается до +15 градусов. При этом антициклон не исчезнет быстро, а будет медленно разрушаться, поэтому хорошая погода задержится в центре европейской части России достаточно долго.

«Этой погодой нужно наслаждаться — вся яркость осенних оттенков во всей красе», — дал совет жителям центра Европейской части России Вильфанд.

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