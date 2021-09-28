Хартум, 29 сентября, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Операция по задержанию боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Судане закончилась гибелью пяти военнослужащих, 28 сентября сообщили в пресс-службе суданской разведки.

Цитата из к/ф «Падение «Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

Кроме того, еще один военный получил ранение. В результате операции были задержаны 11 террористов. Еще четырем боевикам удалось бежать.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Судане задержали девять боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвиненных в попытке совершить серии терактов в арабских странах.