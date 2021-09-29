Москва, , 01:23 — REGNUM Министерство иностранных дел России раскритиковало блокировку немецкоязычных проектов RT в YouTube и призвало российские ведомства к введению ответных мер. Об этом говорится в распространенном 28 сентября заявлении российского дипведомства.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам рассмотрения обращения телеканала РТ с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга «Ютюб» и немецких СМИ ответных мер», — говорится в сообщении.

Удаление без права на восстановление аккаунтов «RT DE» и «Der Fehlende Part», о котором ранее сообщили в YouTube, в МИД РФ назвали признаком «развязанной против России информационной войны». При этом призывы к властям Германии вернуться к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова остались проигнорированными.

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Как ранее сообщило ИА REGNUM, в YouTube решили, что немецкие каналы RT нарушали правила о «ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19», и потому были заблокированы без возможности восстановления.

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