Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Вылет пяти авиарейсов был задержан в аэропорту «Елизово» в Петропавловске-Камчатском. Информация размещена 29 сентября на онлайн-табло аэропорта Камчатки.

(сс) JESHOOTScom Задержка рейса

Были задержаны вылеты авиарейсов в Усть-Хайрюзово, Усть-Камчатск, Соболево, Палану, Никольское. Задержка связана с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах назначения.

Информация о возможном времени вылета задержанных авиарейсов не сообщается. Пассажиры в настоящее время находятся в аэропорту вылета, в хостелах и гостиницах их не размещали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что два самолёта с пассажирами, летевшие в Якутск, были направлены на запасной аэродром в Мирном из-за сильного ветра в аэропорту назначения.