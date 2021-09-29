Сергей Артёменко, 29 сентября 2021, 07:50 — REGNUM Застрелившим из охотничьего ружья сотрудника КГБ Белоруссии оказался сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер. Об этом сообщили белорусские оппозиционные телеграм-каналы. По белорусским меркам, это событие.
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Согласно официальному сообщению КГБ Белоруссии, сотрудник ведомства был убит «особо опасным преступником из ружья». Инцидент случился 28 сентября в Минске при попытке штурма квартиры многоэтажного дома №29 в спальном районе по улице Якубовского. Там оперативники осуществляли «отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».
Почему минский «айтишник» оказался подозреваемым именно в терроризме, причём в статусе «особо опасного преступника» — по этому вопросу КГБ пояснений не даёт.
Однако известно, что белорусские сотрудники IT-компаний приняли активное участие в массовых акциях ненасильственного протеста летом — осенью 2020 года. Также известно, что инакомыслие в Белоруссии приравнивается к «экстремизму», а оппозиционная деятельность — к «терроризму».
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Андрей Зельцер ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он хорошо зарабатывал, был женат, воспитывал малолетнего сына, занимался спортом (триатлоном).
По неофициальной информации, уже возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника КГБ Белоруссии. В свою очередь, по фактам убийств силовиками оппозиционеров в Минске и Бресте при подавлении массовых протестов против фальсификаций президентских выборов и государственного терроризма уголовные дела возбуждались спустя месяцы под давлением белорусской общественности, западных политиков и международных организаций.
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Так, например, расследование по факту расстрела 10 августа 2020 года на Пушкинской площади в Минске безоружного манифестанта Александра Тарайковского было приостановлено «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». При этом убитый практически сразу же был оболган представителями МВД и госагитпропа, распространившими лживую информацию о том, что Тарайковский якобы пытался бросить в «правоохранителей» некое «неустановленное взрывное устройство», от взрыва которого и погиб. Имена причастных к расстрелу манифестанта известны. Штрафы и лишение свободы получили вовсе не они, а чтившие память убитого добропорядочные старушки и молодые люди.
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Известны также имена, фамилии, должности и звания всех основных соучастников другого криминального деяния, вызвавшего широкий международный резонанс — убийства минчанина Романа Бондаренко. Этот «кейс» стал одним из поводов применения к официальному Минску экономических и политических санкций. Однако виновники этой истории не только не предстали перед судом, но до сих пор получают зарплату из бюджетных средств, государственные награды, специальные звания и должности. В лагеря отправились врач и журналистка, разоблачившие официозную ложь о якобы опьянении Бондаренко, умершего с переломом черепа через несколько часов после знакомства с группой мадам Эйсмонт.
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Были и другие уголовные дела, по которым на нары отправились вовсе не убийцы. Например, застреленный в затылок брестский дальнобойщик Геннадий Шутов был признан «виновным» посмертно.
Зельцер прекрасно знал, какая перспектива его ожидает после задержания — различные формы бесчеловечного обращения. Не многие могут их вынести при длительном нахождении в следственном изоляторе до суда. Называя вещи своими именами, речь идёт о пытках в тюрьме до вынесения обвинительного приговора назначенным судом. Таковой давно стал блоком репрессивного механизма, формализующим вынесенные вне его решения.
Нынешний генпрокурор Белоруссии Андрей Швед при назначении на должность в разгар подавления массовых протестных выступлений получил от Александра Лукашенко недвусмысленное указание руководствоваться соображениями «иногда не до законов». С тех пор гособвинители требуют максимально жёстких и даже нелепых по своей жестокости приговоров как за мелкие надуманные «правонарушения» (например, за женскую одежду в бело-красных цветах), так и за раздутые до «преступлений против мира и человечности» невинные, по европейским меркам, деяния (например, администрирование оппозиционного телеграм-канала).
Комитет госбезопасности Белоруссии, сотрудник которого погиб при исполнении долга, давно шлёт согражданам угрозы в терминологии антитеррористических операций. «Комитетом государственной безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц», — заявил 16 июля замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек, выступая по государственному телевидению. Предыдущее сообщение о «зачистке» (терминология «чеченских войн») он распространил 8 июля.
На одну из таких «зачисток», видимо, и прибыл в составе оперативной группы погибший 28 сентября сотрудник КГБ. Вполне предсказуемо ответственность за гибель офицера попытаются перевести на «радикальную оппозицию» и на кого угодно, но только не на начальников ведомства и несменяемое политическое руководство Белоруссии.
Часть ответственности за произошедшее лежит на белорусских «силовиках» и пропагандистах», постоянно нагнетающих страсти и фактически подталкивающих сограждан к радикализации действий. Когда замминистра МВД — командующий Внутренними войсками МВД Белоруссии Николай Карпенков в эфире государственного телевидения называет нелояльных к режиму сограждан «омерзительными тварями» и обещает их непременно всех «зачистить», то иллюзии о перспективах могут остаться только у редких инфантилов. Тем более, что бывший начальник ГУБОПиК не одинок в этих угрозах.
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Граждане Белоруссии несколько утомились от постоянных фальсификаций президентских выборов, в чём неоднократно на пресс-конференциях признавался Александр Лукашенко. Фальсифицировались любые выборы, о чём свидетельствуют отчёты белорусских НГО и наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Естественно, у граждан стала пропадать надежда на изменения к лучшему ненасильственными методами.
Они прекрасно видели банды переодетых в униформу без знаков отличия, избивавших мирных манифестантов и вообще всех, кто попадался на пути. В одной из таких знаменитых акций — погрома в минском кафе O'Petit — принимал участие и вышеупомянутый полковник Карпенков. За это он получил от Лукашенко генеральские погоны и прочие знаки внимания, а также повышение до замминистра и командующего внутренними войсками МВД.
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Сейчас спецслужбы Белоруссии активно разрабатывают законспирированные сетевые сообщества «киберпартизан» и прочих противников бессменного правления Лукашенко. Диверсии на железных дорогах, поджоги табачных киосков торговой сети особо приближённого к Лукашенко «неолигарха» — одного из лидеров «ТОП-100 самых успешных и влиятельных», а также прочие формы сопротивления пока обходились без убийств силовиков, так называемых судей и прокуроров, упражняющихся во лжи и оскорблениях пропагандистов, прочих представителей опоры «режима».
Насилие порождает насилие, вполне обоснованно утверждал классик. Вопиющая несправедливость, которую невозможно прикрыть никаким даже подобием оформленной под себя законности, порождает экстремизм и терроризм. Жертвами эскалации жестокости становятся малолетние дети и их родители по обе стороны незримых баррикад.
Гражданская война в Белоруссии перестала быть нелепой фантазией. В нелепый и жестокий абсурд превратилась вся белорусская реальность. Новые кровавые жертвы лишь отдаляют перспективу умиротворения и созидательного труда всех на благо всех и каждого, являющегося смыслом политики любого нормального государства.
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