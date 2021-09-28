Вологда, 29 сентября, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль КамАЗ и пассажирский поезд, следовавший по маршруту Адлер — Чита, столкнулись на перегоне Бердия — Солодча Волгоградской области, 28 сентября сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Поезд

В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Челябинской области грузовой поезд наехал на автомобиль. В результате ЧП пострадали два человека.