Приштина, Сербия, 29 сентября, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Министерство юстиции Косово 28 сентября представило правительству республики концепцию документа о проведении веттинга (проверки на связь с преступностью и причастность к коррупции служащих) в министерстве. Об этом сообщила министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу на пресс-конференции.

Vetevendosje.org] Альбулена Хаджиу

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хаджиу назвала проведение веттинга одним из приоритетов правительства «Движения за самоопределение» и заявила, что веттинг должен быть проведен за пять лет.

Заместительница Хаджиу Нита Шаля заявила, что документ стал продуктом работы специальной группы в составе министерства. Проверку пройдут все судьи, прокуроры и высокопоставленные чиновники в рамках судебной и прокурорской системы. Осуществлять ее будут профессионалы, избранные парламентом и утвержденные президентом.