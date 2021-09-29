Париж, , 00:51 — REGNUM Гарантий в «содержательном разговоре» с Австралией ожидают от австралийской стороны власти Франции, 28 сентября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на слова советника французского президента.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что именно после этого можно будет говорить о возобновлении диалога между двумя странами на высшем уровне. Советник подчеркнул, что важно, чтобы разговор между французским лидером Эммануэлем Макроном и премьер-министром Скоттом Моррисоном прошел «серьезно и по существу».

Он также назвал Австралию важным партнером Франции, несмотря на ухудшение отношений между ними. Представитель Елисейского дворца добавил, что встреча Макрона и Моррисона состоится, когда придет время.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС должны «перестать быть наивными» и усилить свои оборонные планы, заставив «уважать» себя.

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