Митровица, Косово, , 01:02 — REGNUM Партия косовских сербов «Сербский список» отказалась от предложения НАТО по выходу из кризиса на севере края, согласно которому контрольно-пропускные пункты между Косово и Метохией и центральной Сербии будут вместо албанских боевиков контролировать силы KFOR, но при этом решение Приштины о непризнании автомобильных номеров Сербии останется в силе.

KFOR. Косово Georgia National Guard

Так «Сербский список» прокомментировал заявление министра полиции Косово Джеляля Свечли о том, что сербы отвергли предложение НАТО о замене косовских полицейских на КПП Ярине и Брняк контингентом KFOR — миссии Североатлантического альянса в Косово.

«Мы проконсультировались с нашими гражданами и единогласно отказались от такого предложения. Наш народ и мы, его представители, не готовы согласиться с намерением Приштины закрыть нас в гетто и отменить наше право на свободу передвижения, которое уже десятилетиями является одной из ценностей современной Европы и которое должно было распространяться и на косовских сербов», — процитировал портал «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент) сообщение руководства партии «Сербский список».

Напомним, что ситуация на севере Косово и Метохии обострилась после того, как 20 сентября Приштина отказалась признавать автомобильные номера Сербии и потребовала от сербов, проживающих в крае, заменить их временными косовскими. Сербы в свою очередь требуют, чтобы руководство сепаратистского Косово отменило это решение.