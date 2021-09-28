Скопье, 29 сентября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 28 сентября побеседовал с прибывшим в Скопье членом президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стороны расценили двусторонние отношения как дружеские, без открытых вопросов и выразили готовность к углублению сотрудничества: установлению прямого авиасообщения между Скопье и Сараево, открытию департамента изучения боснийского языка в Северной Македонии.

Пендаровски также подчеркнул, что его страна заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Боснией и Герцеговиной, отстающего по интенсивности от политического.