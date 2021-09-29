Москва, 29 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Московские школы искусств подготовили специальную программу к Международному дню музыки. Об этом 29 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Vk.com/public104916475 Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева

День музыки в мире отмечается 1 октября. В Москве по этому случаю запланировано свыше 20 мероприятий.

«Праздничная концертная программа ждет жителей разных районов Москвы. Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Некоторые учреждения также проведут тематические лекции», — сказала Сергунина.