Москва, 29 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Москве впервые пройдет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Об этом 29 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Программирование

IT-соревнование пройдет в период с 1 по 6 октября 2021 года. Мероприятие состоится в центральном выставочном зале «Манеж», а также в парке «Зарядье».

"В соревнованиях в Москве примут участие более 100 команд. В них вошли свыше 350 программистов из 42 стран. Действующим чемпионом является наша столичная команда. Это коллектив Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Причем ребята первые в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд», — сказала Сергунина.

ICPC — старейшее и самое престижное командное IT-соревнование в мире, которое проводится ежегодно с 1977 года. Россия присоединилась к чемпионату в 1995 году и сегодня опережает все страны по количеству медалей. В отборочных этапах ICPC 2021 года участвовали 60 тысяч молодых программистов более чем из 100 стран мира. В предстоящем финале выступит 15 российских команд, в том числе пять московских.