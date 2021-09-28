Баткен, Киргизия, 29 сентября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. 50-летний юбилей единственной школы с русским языком обучения в городе Баткен (юг Киргизии) отметили — сообщил 28 сентября Turmush.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Как отмечают местные жители, спрос на обучение в этой школе растет с каждым годом. Местные власти обещают заняться укреплением материально-технической базы учреждения, создать комфортные условия для учебы в будущем.

В праздничном мероприятии приняли участие мэр Имамназар Бурканов, заведующий городским отделом образования Абдила Ахматбеков, выпускники и гости школы.

Справка ИА REGNUM: в Киргизии использование русского языка в последние десятилетия заметно сокращается. Не хватает средств, а также профессиональных педагогов. В части школ, находящихся в регионах Киргизии обучение русскому языку ведется формально. При этом среди жителей страны спрос на изучение языка довольно высок — родители понимают, что знание русского увеличивает шансы на получение достойной работы в случае трудовой миграции в Россию.