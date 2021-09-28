Москва, 29 сентября, 2021, 00:23 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажира автобуса произошло на улице Маросейка в центре Москвы, 28 сентября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В результате инцидента человек был отброшен на автобус, который находился на остановке. Обстоятельства ДТП уточняются. Из-за аварии движение по одной из двух полос дороги было перекрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в селе Визинга на юго-западе Коми автомобиль сбил школьницу, стоявшую на обочине дороги. Водитель с места происшествия скрылся.