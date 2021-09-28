Милан, Италия, 29 сентября, 2021, 00:06 — ИА Регнум. 28 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в матче второго тура групповой стадии Лиги Чемпионов 2021/22 уступил мадридскому «Атлетико». Основное время матча завершилось со счетом 1:2. При этом «россонери» играли в меньшинстве больше часа из-за удаления Франка Кессье на 29-й минуте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 20-й минуте встречи забил 22-летний португальский фланговый нападающий Рафаэл Леау после передачи Браима Диаса. На 84-й минуте Антуан Гризманн сравнял счет — 1:1. Этот мяч стал для французского нападающего первым после возвращения из «Барселоны». В компенсированное время Джюнейт Чакыр назначил пенальти в ворота «Милана». Луис Суарес, успешно реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки, принес «матрасникам» волевую победу — 1:2.

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер (Флоренци, 81'), Кессье, Салемакерс (Калюлю, 82'), Леау (Жиру, 57'), Диас (Туре, 57'), Ребич (Тонали, 34').

«Атлетико»: Облак, Хименес, Монтейро, Кансеко (Лоди, 46'), Триппьер (Феликс, 40'), Кондогбья (Лемар, 64'), Коке (Гризманн, 61'), Льоренте, Карраско (Де Пауль, 46'), Суарес, Корреа.

«Атлетико», одержав первую победу и набрав четыре очка, поднялся на вторую позицию в группе B. «Милан» без очков остался на последней позиции.