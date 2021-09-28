Париж, 29 сентября, 2021, 00:03 — ИА Регнум. 28 сентября в Париже на стадионе «Парк де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группы A Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал уверенную победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч в дебюте встречи забил 32-летний опорный полузащитник сборной Сенегала Идрисса Гейе — 1:0. На 74-й минуте Лионель Месси забил свой первый мяч за парижскую команду после ухода из «Барселоны» — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Килиан Мбаппе.

MVP встречи был признан 22-летний голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, совершивший семь успешных спасений и сохранивший ворота в неприкосновенности. Авторитетный портал WhoScored оценил игру вратаря на 9.08 балла.

Желтые карточки получили Жоау Канселу (24'), Кевин де Брёйне (39') и Марко Верратти (77'). На матче работала испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Роберто Алонсо.

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Андер Эррера, Идрисса Гейе (Данилу Перейра, 90'), Марко Верратти (Джорджиньо Вейналдум, 78'), Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родри, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш (Филип Фоден, 68'), Рияд Марез, Рахим Стерлинг (Габриэль Жезус, 78').

Статистика матча («Пари Сен-Жермен"/ «Манчестер Сити»)

Удары 6/19

Удары в створ 4/9

Владение 47%/53%

Угловые 2/10

Нарушения 8/11

«Пари Сен-Жермен», одержав первую победу в группе и набрав четыре очками, поднялся на первую строчку в группе A. «Манчестер Сити» с тремя очками опустился на третье место.