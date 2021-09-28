Мадрид, 29 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. 28 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» молдавский «Шериф» в матче второго тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал историческую победу над «Реалом» со счетом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 25-й минуте встречи забил 24-летний форвард сборной Узбекистана Джасур Яхшибаев после передачи Криштиано — 0:1. На экваторе второй половины Карим Бензема восстановил равновесие в счете ударом с одиннадцатиметровой отметки. На 89-й минуте центральный полузащитник Себастьян Тилль, выступающий за сборную Люксембурга, забил победный мяч в ворота «сливочных» — 1:2. Голевую передачу записали на Адама Траоре.

Самым ценным игроком матча с оценкой 8,59 был признан 28-летний греческий вратарь Йоргос Атанасиадис, совершивший десять сейвов. Точность передач голкипера составила 68%.

Статистика матча («Реал"/ «Шериф»)

Удары 30/4

Удары в створ 11/3

Владение 75%/25%

Угловые 13/0

Нарушения 7/12

Составы команд:

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо (Родриго, 67'), Алаба, Гутьеррес (Кроос, 66'), Каземиро (Модрич, 67'), Камавинга, Вальверде, Азар (Йович, 67'), Жуниор, Бензема.

«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Костанца, Дуланто, Криштиано, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78'), Аддо, Коловос (Николов, 90'), Тилль, Яхшибаев (Соуза, 57').

«Шериф», одержав вторую победу в группе и набрав шесть очков, занял чистое первое место в турнирной таблице. «Реал» с тремя очками остался на второй строчке.