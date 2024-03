Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Коммерческий директор онлайн-кинотеатра Netflix Тед Сарандос прокомментировал скандал вокруг Скарлетт Йоханссон и кинокомпании Disney. Об этом 28 сентября сообщает портал We Got This Covered.

Marvel Cinematic Universe Скарлетт Йоханссон в роли «Чёрной вдовы»

Издание отметило, что когда журналисты спросили главу Netflix о судебном иске Йоханссон, он выдал весьма «дипломатичный» ответ. Руководитель онлайн-кинотеатра отметил, что может что-то сказать о происходящим лишь с позиции зрителя.

«Мне повезло, что мы не оказались на их (кинокомпании Disney — ИА REGNUM) месте… Талант нужно уважать и вознаграждать», — заявил Сарандос.

Напомним, Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney в июле 2021 года. Причиной иска стало то, что кинокомпания решила провести премьеру кинокомикса «Чёрная вдова» одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе Disney Plus. Актриса заявила, что в результате она лишилась процентов с кассовых сборов и оценила потери в $50 млн.