Лондон, 28 сентября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Британская поп-группа Years & Years выпустила новый сингл «Crave» и рассказала о новом материале, сообщает портал The Line Of Best Fit.

Олли Александер, который на данный момент является единственным участником коллектива, описал новую песню как «игривый способ вселиться в безумную сексуальную энергию, о которой я всегда мечтал». Он также добавил: «В прошлом я чувствовал, что во мне доминируют токсичные отношения, и мне казалось, что было бы забавно перевернуть все с ног на голову». «Crave» — первый новый материал группы с момента выхода сингла «Starstruck» в апреле. Песня также должна войти в новый альбом Years & Years под названием «Night Call», который выйдет в январе 2022 года.

Последний альбом Years & Years «Palo Santo» вышел в 2018 году. Олли также высказался о новом альбоме: «Я писал из фантастического места, застряв в одних и тех же четырех стенах. Я хотел получить как можно больше удовольствия от музыки».