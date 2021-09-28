Москва, 28 сентября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Профицит федерального бюджета за первое полугодие 2021 года составил 774,7 млрд рублей. Такие данные приводятся в материалах к заседанию правительства России, которое пройдёт в среду, 29 сентября.

Рубль

Как уточняется, доходы федерального бюджета за шесть месяцев сложились в сумме 11 трлн 265,8 млрд рублей. Расходы по кассовому исполнению составили 10 трлн 491,1 млрд рублей.

Напомним, согласно закону о федеральном бюджете, доходы бюджета в 2021 году должны составить около 18,77 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн рублей. Таким образом, по итогам года предполагается дефицит бюджета в размере 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП.