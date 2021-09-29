Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Стефани Гришам, экс-пресс-секретарь бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, рассказала в своей новой книге под названием «Я отвечу на ваши вопросы сейчас», что Трамп якобы вел себя жёстко с президентом России Владимиром Путиным только «на камеру».

В одной из глав ее новой книги рассказывается о том, что произошло во время 90-минутного разговора между Трампом и Путиным в Японии на саммите Группы 20 в 2019 году.

В то день, пишет The Washington Post со ссылкой на книгу, Трамп наклонился к Путину и сказал: «Хорошо, я собираюсь вести себя с вами немного жестче в течение нескольких минут. Но это для камер, а после того, как они уйдут, мы поговорим. Ты понимаешь».

В ее книге на 352-страницы также содержится целый перечень проступков 45-го президента: от приставания к молодой сотруднице до попытки запретить СМИ работать в Белом доме. В книге также описывается жена Трампа Мелания Трамп.

После того, как в сеть попала глава, где Меланию сравнили с Марией Антуанеттой, бывшая первая леди заявила: «Намерение, стоящее за этой книгой, очевидно. Это попытка искупить свою вину после плохой работы в качестве пресс-секретаря, неудачных личных отношений и непрофессионального поведения в Белом доме. С помощью неправды и предательства она стремится добиться значимости и денег за счет миссис Трамп».

Трампу книга тоже не понравилась. Он сказал, что «эта книга — еще одна жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей статьей The Washington Post.

«Я очень надеюсь, что эта книга не будет продаваться. Если у нее нет ничего полезного, то это просто еще одна книга о желчи, которой у нас было предостаточно. Она уже нажилась на президентстве Трампа во время своего бесславного пребывания в должности — одного раза было достаточно», — считает Iron Knee.

«Любой внимательный человек уже давно знает об этом», — пишет @ExGOPer.

«Но мы никогда не думали, что Трамп вел себя жестко с Путиным», — отмечает @MEChilders99.

«Бывший руководитель КГБ времен холодной войны и (почти) 20-летний лидер национального государства против какого-то старика… кто же победит в этой беспрецедентной битве умов», — иронизирует @_john92_.

«Да, да. Сказка и главе КГБ и старике», — отвечает @mlk1000001.

«Ей нечего было сказать в течение целого года, пока ей платили налогоплательщики, но теперь она готова высказаться, чтобы разрекламировать книгу», — осуждает @sportsgeek19.

«Крутой парень перед камерами и сливки за закрытыми дверями», — комментирует @jetsrut.

«Трамп никогда не был жестким с Россией», — считает @AutoHarbinger.

«Да, я тоже пропустил ту часть, когда он вел себя жестко с Путиным», — отмечает @EmsS71495521.

«Он играл жестко? Мне казалось, что он сейчас опуститься перед Путиным на колени», — пишет @Phillyishome01.

«Гришэм не провела ни одной пресс-конференции в комнате для брифингов в Белом доме. Она не была настоящим пресс-секретарем», — подчеркивает @HRCDemocrat.

«О, смотрите: еще одна книга человека, который не сказал ни слова, когда это имело значение, но внезапно вывалил целые грузовики грязи, чтобы сделать деньги», — осуждает @Bindlestaff.

«Готов поспорить, что Трампу было забавно изображать жесткого парня, пока он находился под пальцем Путина. Но мы никогда не велись на это», — пишет @ICannotBeliev10.

«В 2012 году президент Обама заявил, что русские — наши союзники, что они не представляют угрозы для Америки. За четыре года они волшебным образом вернулись к отношениям времен холодной войны и изменили ход выборов. Если это правда, то я бы сказал, что не только Трамп нас разыгрывал», — напоминает @OpinantThe.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин назвал бывшего президента США Дональда Трампа экстраординарной личностью и талантливым человеком.

Он добавил, что Трамп личность очень колоритная, кому-то он нравится, а кому-то — нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в США демократы пытались представить Трампа чуть ли не как «русского шпиона», а также утверждали, что выиграть выборы ему помогли «происки России».