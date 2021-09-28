Мурманск, 28 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Полиция Мурманска проводит проверку в связи с нападением вооруженного мужчины на прохожих. Сообщения о ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях.

ru.torange.biz Нож

«Сначала он схватил 8-летнего парня на детской площадке, но друзья взяли камни и палки и отбили его. Затем мужчина схватил 6-летнюю девочку. Она начала кричать и вырываться и смогла убежать. Затем он напал на двух женщин, которые смогли укрыться в ДЮСШ-6 и вызвать полицию. Пока она ехала, он с ножом напал на пару», — сообщил один из пользователей «Вконтакте».

По данным очевидцев, нападавшего уже задержали правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске будут судить мужчину, напавшего на ребёнка из-за шума.