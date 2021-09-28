Вашингтон, 28 сентября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Некоторые геймеры жалуются, что не могут подключиться к серверам многопользовательской ролевой игры New World. Об этом 28 сентября сообщает портал GamesRadar.

Скриншот с YouTube New World

Игроки сообщают в соцсетях, что при попытке подключиться к игре они видят надпись «Connection Failed», либо получают странное сообщение о том, что сделали «неверный запрос» при попытке подключения к системе. Издание отметило, что с этой проблемой сталкиваются лишь некоторые пользователи, в то время как остальные геймеры не испытывают проблем с подключением к серверам New World.

Напомним, релиз New World состоялся 28 сентября 2021 года, вскоре после запуска серверов игра заняла пятое место в рейтинге сервиса Steam. Разработкой игры занимается компания Amazon Game Studios Orange County.