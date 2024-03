Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Американский инди-дуэт Wet Leg представили второй в своей карьере сингл «Wet Dream», информирует портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Гимн о расставании «Wet Dream» был выпущен вместе с музыкальным видео, снятым самим дуэтом. О новой песне участник дуэта Райан Тисдейл говорит следующее: «Wet Dream» — это песня о расставании; идея пришла мне, когда один из моих бывших написал мне сообщение после того, как мы расстались, сказав мне, что «ему приснился сон обо мне».

В июне коллектив дебютировал с синглом «Chaise Longue» и сразу смог обрести популярность в кругу именитых музыкантов таких, как Игги Поп, Хейли Уилльямс из Paramore и Флоренс Уэлш.