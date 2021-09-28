Сыктывкар, 28 сентября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Более 40 лучших педагогов и ветеранов отрасли образования Коми удостоились государственных наград. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, торжественная церемония состоялась в преддверии Дня учителя, 28 сентября.

Цитата из кф «Педагогическая поэма». реж. Алексей Маслюков, Мечислава Маевская. 1955. СССР Педагог

Глава Коми Владимир Уйба подчеркнул особую роль учителей как в жизни и судьбе каждого человека, так и в развитии общества в целом.

«Мудрые педагоги-наставники сопровождают наших детей, начиная с детского сада, дают основные знания в школе, развивают таланты в организациях дополнительного образования, обучают навыкам будущих специальностей в средних профессиональных и высших учебных заведениях. На всех этапах обучения и воспитания педагог выполняет особую миссию. От учителя, наставника, его профессиональных и личных качеств во многом зависит то, какими вырастут наши дети, а значит и то, каким будет наше будущее», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, родителей Коми упрекнули в нежелании воспитывать своих детей.