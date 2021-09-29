29 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Проект Минсельхоза «Цифровое сельское хозяйство» отошел в сторону от первоначальной идеи создания интеллектуального центра для грамотного планирования хозяйственной деятельности аграрного комплекса России и превратился в обоснование для бюджетных и внебюджетных расходов на цифровизацию во имя самой цифровизации.

Ангелина Потеряйко, , 10:27 — REGNUM Цифровизация сельского хозяйства, затеянная во исполнение указа президента РФ «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», изначально преследовала благие цели. В частности, планировалось создание Интеллектуальной системы мер государственной поддержки через интеграцию с базами Росгидромета и МЧС для корректировки субсидий при введении ЧС в регионах.

Цифровизация Анна Новикова © ИА Красная Весна

В презентации концепции проекта «Цифровое сельское хозяйство» говорилось о создании интеллектуального отраслевого планирования во всех субъектах РФ по принципу выращивания наиболее рентабельных культур с учетом транспортных расходов на доставку к месту переработки или потребления.

В итоге появился ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», запущенный с 1 января 2021 года и заканчивающийся на исходе 2024 года. Всего на проект должно быть выделено 300 млрд рублей, из них средств федерального бюджета — 152 млрд, 8 млрд — из бюджетов субъектов РФ, оставшиеся 140 млрд — из внебюджетных источников.

Однако цели проекта не содержат ни слова о людях, на благо которых должны внедряться технологии, не идёт в них речь и о сельском хозяйстве как об объекте совершенствования с помощью цифровизации. Вот как сформулированы цели в тексте проекта.

Первой целью цифровой трансформации сельского хозяйства заявлена сама цифровая трансформация посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в два раза к 2024 году.

Вторая цель проекта — усиление стимулирования процессов цифровизации экономики агропромышленного комплекса. Предлагается выявлять и анализировать отдельные проблемы и препятствия, сдерживающие развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе.

Подсолнечник Павел Редин © ИА Красная Весна

Далее в качестве целей декларируется межведомственное взаимодействие ФОИВов для обеспечения последующего учета, мониторинга, аналитики земель сельхоз назначения.

И наконец, создание системы подготовки специалистов сельскохозяйственных предприятий для формирования у них компетенций в области цифровой экономики по работе с цифровыми продуктами и цифровыми технологиями.

В итоге мы получаем цифровизацию сельского хозяйства ради самих цифровых продуктов и цифровых платформ, а не ради улучшения жизни людей за счет потребления качественных и недорогих продуктов и даже не ради восстановления и совершенствования межотраслевых связей, так как сельское хозяйство — это не только еда, но и топливо, текстиль, химия и многое другое.

Поэтому и примеры цифровой трансформации сельского хозяйства в России порой вызывают улыбку и впечатление бесполезной траты денег.

Основной упор в цифровизации сельского хозяйства сделан сейчас на точечное земледелие. Главным «вызовом» для применения информационных технологий и систем с искусственным интеллектом является предположение о том, что земельные угодья неоднородны и их нельзя обрабатывать гектарами или условными полями. Поэтому для отслеживания неоднородности всходов, вегетации, влажности и продуктивности почвы применяются так называемые цифровые агроплатформы в тандеме с беспилотными летательными аппаратами. С одной стороны, такие технологии помогают оптимизации земледелия: они принимают решения о том, какие семена сеять на каком участке, какое количество удобрений или химикатов использовать. С другой стороны, в них уже зашиты определенные решения, которые идут вразрез с действительной оптимизацией и экономией. К примеру, использование цифровых технологий имеет комплексный характер — они предполагают эксплуатацию соответствующей техники, в которую зашиты блоки управления. Не работают такие комплексы без программного обеспечения, которое должно быть увязано с единой агроплатформой цифрового государственного управления. Все это стоит немалых денег, которых у мелких фермеров нет.

В выигрыше от внедрения цифровых технологий остаются производители удобрений, которые продают свою продукцию с помощью цифровых платформ, разработчики ПО и операторы сотовой связи, без которой не работают приложения.

Свежим примером цифровизации, направленной на процветание IT-индустрии, являются планы по цифровизации оленеводческих хозяйств Дальнего Востока и Крайнего Севера. Кочевых оленеводов снабдят системой контроля оленей: на каждую особь повесят цифровой ошейник, а присматривать за стадом будут квадрокоптеры, считывая информацию о передвижении животных. На это будет потрачен 1 млрд руб. Такой учёт и контроль вряд ли связан даже с вопросами увеличения поголовья скота и улучшения состояния его здоровья. Скорее всего, всё снова сведётся к штрафам за «несанкционированное» разведение оленей или незадекларированный доход от продажи мяса, шкур, рогов.

Коровы. Бычки Павел Редин © ИА Красная Весна

Между тем до сих пор остаются нерешенными основные проблемы оленеводческих хозяйств: транспортное и материально-техническое обеспечение оленеводов, нехватка специалистов в оленеводческих хозяйствах, отсутствии сбыта продукции, проблемы нашествия волков на стада. Вот где нужна настоящая наука, использующая информационные технологии — для расчётов потребностей оленеводов в технике, материалах, для подготовки кадров в сфере животноводства, для определения спроса со стороны домашних хозяйств и промышленных предприятий на оленеводческую продукцию, для охраны поголовья от хищников.

Что касается российского сельского хозяйства в целом, то, несмотря на оптимистичную статистику 2020 и первой половины 2021 года, в отрасли остаются колоссальные проблемы — проверки и ограничения малых фермерских хозяйств со стороны чиновников, высокие тарифы на электроэнергию, недоступность кредитов, отсутствие помощи со стороны государства во время чрезвычайных природных ситуаций, рост стоимости удобрений, регулирование цен на сельхозпродукцию со стороны государства. Министерству сельского хозяйства стоит поработать именно над этими пунктами, и там, где не хватает естественного понимания, подключить алгоритмы для нужных расчетов и выводов.

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