Минск, , 23:27 — REGNUM Польша и прибалтийские постсоветские республики ведут подрывную деятельность в отношении Белоруссии, используют белорусскую политэмиграцию и забрасывают из Евросоюза боевиков исламских террористических группировок. Об этом 26 сентября в эфире белорусского государственного телевидения заявил командующий Внутренними войсками МВД Белоруссии генерал Николай Карпенков.

Внутренние войска МВД Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пообещал дойти до каждого участника массовых протестных выступлений лета-осени 2020 года и «зачистить» всех оппозиционеров. Карпенков считает таких сограждан «омерзительными тварями», «продажными», трусливыми, склонными к предательству и доносительству.

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Он также указал на западные санкции в отношении официального Минска, отметив, что они являются результатом «заранее спровоцированной их агрессивной политики», вследствие чего Евросоюзом ведётся «гибридная война с помощью нелегальных мигрантов у нас на границе». При этом, отметил он, ВВ МВД якобы оказывают помощь Госпогранкомитету Белоруссии с учётом возможности «непонятных провокаций, которые могут совершить, скажем так, спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территориям Литвы, Латвии, Польши».

«За этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения. А мы их знаем, мы же общались, мы узнаем, чья там форма, кто там находится. И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев (ИГИЛ, ИГ — террористическая организация, запрещённая в РФ — ИА REGNUM) всех тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, забросить сюда, в Республику Беларусь, для того чтобы дестабилизировать обстановку. Там и трупы, там и убитые, там и искалеченные. Бедные женщины, бедные дети — опять же, как всегда, прячась за ними, забрасывают нам сюда потенциальных диверсантов, конкретно угрожая нам оттуда оружием. И натовские войска, и вот этот кризис на границе, и их там присутствие — конечно, в определенных, отдельных отморозках-змагарах где-то они своим присутствием внушают какую-то уверенность», — проведал в интервью пропагандисту гостелеканала «СТВ» командующий ВВ МВД Белоруссии.

Карпенков подчеркнул: «Самое страшное, что под видом возвращения сюда нелегальных мигрантов они забрасывают к нам потенциальных террористов и экстремистов».

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