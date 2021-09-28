Минск, 28 сентября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Польша и прибалтийские постсоветские республики ведут подрывную деятельность в отношении Белоруссии, используют белорусскую политэмиграцию и забрасывают из Евросоюза боевиков исламских террористических группировок. Об этом 26 сентября в эфире белорусского государственного телевидения заявил командующий Внутренними войсками МВД Белоруссии генерал Николай Карпенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Внутренние войска МВД Белоруссии

Он пообещал дойти до каждого участника массовых протестных выступлений лета-осени 2020 года и «зачистить» всех оппозиционеров. Карпенков считает таких сограждан «омерзительными тварями», «продажными», трусливыми, склонными к предательству и доносительству.

Тем временем:МИД Белоруссии решил шантажировать ООН

Он также указал на западные санкции в отношении официального Минска, отметив, что они являются результатом «заранее спровоцированной их агрессивной политики», вследствие чего Евросоюзом ведётся «гибридная война с помощью нелегальных мигрантов у нас на границе». При этом, отметил он, ВВ МВД якобы оказывают помощь Госпогранкомитету Белоруссии с учётом возможности «непонятных провокаций, которые могут совершить, скажем так, спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территориям Литвы, Латвии, Польши».

«За этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения. А мы их знаем, мы же общались, мы узнаем, чья там форма, кто там находится. И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев (ИГИЛ, ИГ — террористическая организация, запрещённая в РФ — ИА REGNUM) всех тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, забросить сюда, в Республику Беларусь, для того чтобы дестабилизировать обстановку. Там и трупы, там и убитые, там и искалеченные. Бедные женщины, бедные дети — опять же, как всегда, прячась за ними, забрасывают нам сюда потенциальных диверсантов, конкретно угрожая нам оттуда оружием. И натовские войска, и вот этот кризис на границе, и их там присутствие — конечно, в определенных, отдельных отморозках-змагарах где-то они своим присутствием внушают какую-то уверенность», — проведал в интервью пропагандисту гостелеканала «СТВ» командующий ВВ МВД Белоруссии.

Карпенков подчеркнул: «Самое страшное, что под видом возвращения сюда нелегальных мигрантов они забрасывают к нам потенциальных террористов и экстремистов».

Читайте в новостях: МВД Польши: на границе с Белоруссией находятся «обычные мигранты»