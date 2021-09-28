Вашингтон, 28 сентября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Microsoft позволила конкурентам размещать приложения в своём онлайн-магазине. Об этом 28 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Robert Scoble Microsoft

Компания объявила об изменениях в политике, благодаря которым разработчики стороннего ПО теперь могут публиковать программы в Microsoft Store. Руководитель сервиса Джорджио Сардо сообщил, что в ближайшие месяцы на платформе появятся клиенты Amazon и Epic Games Store. Издание отметило, что, таким образом, в Microsoft Store в будущем может появиться даже приложение Steam.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Microsoft Сатья Наделла объяснил, почему его компания стала уделять так много внимания игровому подразделению Xbox. Он сказал, что сегодня оно помогает IT-гиганту развивать облачные технологии.