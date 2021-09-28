Пекин, , 23:17 — REGNUM Власти Китая планируют сократить число абортов и повысить рождаемость в стране, сообщает 28 сентября со ссылкой на газету The New York Times.

Китай

Издание ссылается на руководящие правительственные документы по охране здоровья женщин и детей на следующее десятилетие.

При этом The New York Times утверждает, что Государственный совет КНР не уточняет, каким образом будет поощряться это сокращение, а многие китайцы опасаются вмешательства правительства в их семейные решения по планированию рождаемости.

Напомним, ранее в Китае с 1980 года провозглашался принцип «одна семья-один ребенок». Данное ограничение семей одним ребенком было отменено в 2015 году.

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