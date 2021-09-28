Курган, 28 сентября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Курганским бюджетникам повысят заработную плату. Соответствующее решение приняли депутаты областной думы 28 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Парламентарии приняли изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Доходы бюджета Зауралья увеличиваются за счёт безвозмездных поступлений на 3,935 млрд рублей, расходы также увеличиваются на 4,169 млрд рублей. В статье расходов предусмотрено повышение заработной платы работников бюджетной сферы в связи с реализацией майских указов президента РФ.

Таким образом, доходы бюджета Курганской области на 2021 год составят 56,572 млрд рублей, расходы — 61,778 млрд рублей, дефицит — 5,205 млрд рублей.