29 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Защищая национальную экономику и свои интересы, Австралия не торопится повышать свои цели по климату и отказываться от угля и газа. Это вызывает раздражение у других развитых стран и агрессивную критику австралийского «климатического отступничества» в мировых СМИ.

Ангелина Потеряйко, , 00:26 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не спешит лично посетить саммит ООН по климату COP26, который состоится в ноябре 2021 года. В канцелярии премьер-министра заявили, что решение о том, будет ли Скотт Моррисон лично присутствовать на ноябрьском мероприятии, ещё не принято. Есть все основания полагать, что помимо озвученных причин, связанных с карантином и занятостью, существуют причины, связанные с несогласием правительства Австралии следовать договорённостям, которые могут быть подписаны на саммите.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Примечательно, что заявление о том, что глава австралийского правительства ещё не принял решения о посещении саммита в Глазго, произошло сразу после переговоров лидеров стран США, Австралии, Индии и Японии в Вашингтоне по достижению нулевых выбросов.

Моррисон неоднократно заявлял, что Австралия не берет на себя никаких обязательств по постановке более высокой цели по сокращению выбросов до 2030 года. В начале августа 2021 года он выступил на пресс-конференции, на которой изложил своё отношение к выводам VI отчета Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), в которых подчеркивается необходимость принятия срочных мер для решения проблемы глобального потепления. Он подчеркнул, что страна привержена делу борьбы с изменением климата, но отдельные регионы Австралии не будут нести бремя снижения выбросов.

Скотт Моррисон практически подтвердил тот факт, что его страна уговорила Великобританию отказаться от ключевых климатических обязательств в рамках двустороннего торгового соглашения.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

Министр ресурсов Кейт Питт в ответ на обвинения Австралии со стороны Организации Объединенных Наций в климатическом бездействии назвал ООН «инородным телом». Он также анонсировал планы Австралии продолжать добычу и экспорт угля в Китай, Индию и Южную Корею после 2030 года, что явно идёт вразрез с мечтами ЕС и США о зелёном будущем планеты. Уголь принёс Австралии около $50 млрд в виде экспорта и более $3 млрд роялти в 2020 финансовом году, а также обеспечивает рабочие места для более чем 50 000 австралийцев. В 2020 году более 60% электроэнергии страны было произведено с помощью угля.

Пока Великобритания, США и ЕС разрабатывают недешёвые «зеленые способы восстановления» после пандемии COVID-19, заменяя углеводородные источники энергией ветра и солнца, Австралия сосредоточила своё внимание на увеличении разведки и добычи природного газа. И тут же получила обвинение в том, что австралийское правительство поддаётся лоббированию со стороны нефтегазовых компаний.

Не обходится и без травли Австралии в СМИ, особенно со стороны европейских стран и межправительственных организаций.

«Из всех развитых стран Австралия имеет худшее положение в отношении климата. Ясно, что Австралия просто не будет участвовать в переговорах», — заявил Бас Эйкхаут, голландский член Европейского парламента, обозвав Австралию «злодеем».

"Мы должны усилить давление на таких партнеров, как Австралия», — сказал Петер Лизе, член парламента ЕС от Германии. Он добавил, что представит в Европейском парламенте бездействие Австралии в отношении климата как проблему.

Генеральный директор международной экологической организации с австралийским присутствием «350.org» Люси Манн, обвинила правительство Моррисона в преднамеренном замедлении прогресса в области климата.

«Правительство Моррисона рискует, что Австралия станет не только государством-изгоем на мировой арене, но и будет отставать от нашей экономики. Австралия может стать сверхдержавой и экспортером экологически чистой энергии, и австралийское общество хочет, чтобы мы были лидерами, а не отстающими», — заявила она.

В общую копилку негатива добавляет свой вклад и VI оценочный доклад МГЭИК по климату, в котором приводятся устрашающие данные и прогнозируются для Австралии всевозможные беды, связанные с повышением температуры планеты: нарастающие волны тепла, засуха и повышение уровня моря.

Австралия. Снимок из космоса NASA

Австралия обязалась сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 26−28% по сравнению с уровнем 2005 года — это ниже обязательств, взятых на себя США, ЕС и Великобританией. Страна до сих пор не представила свой новый план с обновленным национальным вкладом в борьбу в изменение климата, а между тем 31 июля 2021 года прошёл крайний срок, установленный Парижским соглашением для подачи такой информации.

Правительство Австралии заявило, что оно сосредоточилось на «технологиях, а не на налогах», отказавшись от льготного налогообложения зеленых технологий, и перейдет на возобновляемые источники энергии, когда они станут дешевле.

«Устранение «зеленой надбавки» — разницы в цене между существующими технологиями и решениями с низким уровнем выбросов — является ключом к повсеместному глобальному внедрению и сделает чистый нулевой показатель достижимым для всех стран», — заявил представитель департамента промышленности, науки, энергетики и ресурсов Австралии.

По словам министра иностранных дел Мариз Пейн, Австралия не отказывается от климатических обязательств и обещает опубликовать собственную долгосрочную стратегию по климату в преддверии COP26.