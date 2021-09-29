29 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:48 — REGNUM Подполковник морской пехоты США Стюарт Шеллер, офицер, попавший в СМИ в связи с критикой военного руководства на фоне хаотичного вывода войск из Афганистана, был отправлен на гауптвахту. Об этом 28 сентября сообщает Task & Purpose.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Все, что сделал наш сын, это задал вопросы, которые все задавали себе, но были слишком напуганы, чтобы говорить вслух», — сказал отец Шеллера, Стю Шеллер-старший.

«Он требовал ответственности. На самом деле, я думаю, он даже просил извиниться за совершенные нами ошибки, но они не смогли этого сделать, и это просто поразительно», — добавил мужчина.

Ранее Шеллер разместил в Facebook видео, в котором обвинил военных лидеров в хаотичном выводе войск США из Афганистана, поставив под сомнение их командные решения, принятые перед эвакуацией и во время нее.

В дальнейшем Шеллер выпустил еще несколько видеороликов, чем навлек на себя гнев военного руководства. В конце концов начальство приказало ему прекратить публиковать видео в социальных сетях, но он сообщил подписчикам о запрете на публикацию. Офицер понял, что последний пост может привести к его отправке на гауптвахту. «Что происходит, когда ты только и делаешь, что говоришь правду, а никто не хочет ее слушать. Но они, вероятно, могут перестать слушать, потому что… я сумасшедший… верно? — написал Шеллер в конце сообщения. — Полковник Эммель, пожалуйста, пусть члены парламента ждут меня в 08:00 в понедельник. Я готов к тюрьме».

Шиллер «в настоящее время находится в предварительном заключении», — сообщил представитель командования относительно статуса офицера. «Время, дата и место проведения судебного разбирательства пока не определены. Подполковнику Шеллеру будет предоставлена вся надлежащая правовая процедура»,— говорится далее в заявлении. Однако отец военного защитил своего сына, заявив, что он лишь требовал «ответственности» от высшего военного руководства.

Американские солдаты U.S. Army

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость об отставке под публикацией Fox News.

«Я больше не могу со спокойной совестью рекомендовать молодым людям службу в армии. Как ветеран, я вижу, что сейчас мы имеем плохое высшее военное руководство, больше озабоченное социальной инженерией, чем борьбой и победой в сражениях против тех, кто хочет нас уничтожить. Независимо от технологий вооружения, которыми мы располагаем, жизнь американского солдата по-прежнему зависит от мудрости и честности его руководства. Похоже, что у нас больше этого нет», — пишет 73vet.

«Моя семья участвовала во всех войнах после революции, кроме Вьетнама, но мы пропустили эту войну из-за смены поколений. Мои 3 сына и 3 дочери не будут рисковать своими жизнями ради половины населения, которая презирает Америку», — отмечает WhatRuTalknBout.

«Я тоже ветеран с 18-летним сыном и сказал ему забыть о призыве в армию. Я не могу с чистой совестью рекомендовать военную службу никому с тем руководством, которое у нас сейчас есть», — отвечает Isaidthat.

«Не вините военных. Все офицеры в званиях поднялись при Обаме. Они захватили правительственные офисы, такие как Минюст. И, будучи в США, все думали, что здесь этого не может произойти. Это демократы виноваты, но многие из нас все еще верны своей присяге», — отмечает JMPI823.

«Я надеялся, что мой сын присоединится к армии, когда станет достаточно взрослым. Но больше я этого не хочу. Так грустно», — комментирует littlered718.

«Генералы и адмиралы всегда были лучшими политиками, а не лучшими офицерами. Но нынешняя плеяда политических хакеров на самом верху — худшая из всех, что когда-либо были в истории США», — считает millmgr48.

«Мой сын служит в ВС. После 4 лет службы он сказал, что уходит. Говорит, что не доверяет своему начальнику (Байдену) и высшему военному руководству. Поэтому в июле 2022 года он уходит. Он говорит, что получил все хорошее, что мог получить от военных, пока Трамп был у власти!» — рассказывает gamaray.

«Отправлен в тюрьму как обычный преступник за то, что потребовал ответственности. Он ушел в отставку и принял последствия, но люди, которые лгали о прогрессе в Афганистане, мстительны. Они освобождают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и одновременно сажают в тюрьму изможденных боями морских пехотинцев. Война в Афганистане и последующий вывод войск были таким позором, что об этом нужно было сказать. Наши адмиралы и генералы теперь такие же, как либеральные политики… совершенно неподотчетные за свои действия. Они проиграли войну, и никаких последствий. Это душераздирающе. Этот морпех знал, что его ждет, и понес наказание. Но ни один так называемый лидер в Пентагоне не проявит и доли того мужества, которое проявил он, и не потребует, чтобы высшее руководство было привлечено к ответственности за смерти и неудачи в двух проигранных войнах», — комментирует DD214er.

«17 тыс. с лишним нелегалов были просто впущены в страну без всякой ответственности, а 25% из них переносят COVID-19 и уже находятся среди нас. Они получат все бесплатно, а военный патриот сидит в тюрьме только за то, что он призвал к ответственности. У нашей республики был отличный период, но теперь она захвачена тоталитаризмом», — осуждает d2a859.

«Наши вооруженные силы находятся на грани вымирания», — подчеркивает BRIGHTERTHAN. э

«Высшее военное руководство считает, что все солдаты и офицеры под их началом должны нести ответственность, но не считает, что они сами должны нести ответственность. Это похоже на наше правительство. Все граждане несут ответственность за свои действия, но не наши правительственные чиновники. Их позиция — «делай, как я говорю, а не как я делаю», — возмущается chico2400.

«Дайте ему медаль. Это цена за отстаивание правильных вещей, и хотя военная инфраструктура не может справиться с подобными вещами, иногда военным нужно это услышать. Вывод войск из Афганистана был катастрофой, как всем известно. С этим не поспоришь», — поддерживает TooManyWars.

Похороны американского солдата, погибшего в Афганистана U.S. National Arhcives

Напомним, что операция по выводу американских войск из Афганистана, осуществляемая администрацией президента США Джозефа Байдена, стала позором для Соединённых Штатов, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

«Возможно, в мировой истории ещё не было операции по выводу войск, осуществлённой настолько же плохо. Президент, избранный незаконно, совершил во многих отношениях великий позор для нашей страны», — говорится в распространенном 17 августа заявлении экс-президента США.

Трамп отметил, что на фоне произошедшего накануне в Афганистане вывод американских сил из Вьетнама теперь «смотрится как детская игра».

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.