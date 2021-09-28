Санкт-Петербург, 28 сентября 2021, 23:16 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва, избранного в сентябре 2021 года, бывший вице-губернатор Северной столицы по внутренней политике Александр Бельский официально выдвинут на пост председателя Заксобрания. Выборы спикера состоятся 29 сентября на первом пленарном заседании нового городского парламента.
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Решение о выдвижении Бельского 28 сентября поддержали члены президиума регионального политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе отделения ЕР в Петербурге.
«Уверен, что наша дальнейшая работа будет строиться, учитывая все традиции, которые заложены «Единой Россией» в Санкт-Петербурге», — сказал Александр Бельский.
На пост заместителя председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва от партии «Единая Россия» предложена кандидатуру Николая Бондаренко, также бывшего вице-губернатора Северной столицы, покинувшего Смольный, как и Бельский, после избрания в депутаты Заксобрания.
Руководителем фракции «Единая Россия» в новом составе городского парламента избран депутат Павел Крупник.
Кроме того, президиум внёс на рассмотрение президиуму Генсовета партии «Единая Россия» предложение по кандидатуре Андрея Кутепова для наделения полномочиями сенатора — представителя от Законодательного собрания Санкт-Петербурга для внесения в Заксобрание VII созыва. Кутепов и ранее представлял законодательную власть города в верхней палате Федерального собрания.
«Мы шли на эти выборы не за мандатами, а ради того, чтобы в городе менялась ситуация, чтобы город развивался. И самое главное, чтобы народная программа, которую мы формировали вместе с людьми, была выполнена», — отметил в связи с принятыми решениями секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
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