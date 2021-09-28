Монтрёй, Франция, 28 сентября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Ubisoft выложила в сеть новый кинематографический трейлер игры Far Cry 6. Ролик был опубликован 28 сентября на YouTube-канале компании.

Скриншот с YouTube Ручной крокодил протагониста в Far Cry 6

Несмотря на то, что главной темой трейлера является революция на отдельно взятом острове, его героем стал боевой петух, в начале видео пытающийся спастись от слуг тоталитарного режима. В ролике птица представлена не только заложником ситуации, сеющим хаос, но и активным участником событий.

Напомним, релиз шестой части Fr Cry состоится 7 октября 2021 года на консолях Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 и ПК. Игра также выйдет в облачном игровом сервисе Stadia.