Москва, 28 сентября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Православный христианский мир находится накануне нового масштабного раскола. Об этом заявил 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM протоиерей Максим Обухов.

Фанар — район Константинополя, где находится резиденция патриарха. 1900 год

«Действительно, мы находимся на пороге большого раскола. И если проводить аналогию с «великой схизмой», которая произошла тысячу лет назад, то можно увидеть некоторые параллели, и в то же время стоит обратить внимание на то, что она нами воспринимается как некое одномоментное событие за счет удалённости этого процесса от нас во времени», — заявил эксперт.

На самом деле раскол между восточной и западной церквями происходил не одномоментно, одномоментной была кульминация в виде провозглашения взаимных анафем, а эти события длились на протяжении многих лет — может быть, даже сотни лет, отметил священник. В течение этого периода шло политическое, цивилизационное, богословское размежевание, пояснил эксперт.

Раскол, который мы наблюдаем сейчас, уже фактически состоялся в православном мире, но он длится уже несколько десятилетий, считает священник. Он был порождён прежде всего амбициями Константинопольского патриархата, которые особенно сильно проявились в ХХ веке, пояснил Обухов. Именно в ХХ веке православная община в Турции фактически исчезла, и Константинопольский патриархат (самоназвание — Вселенский патриархат) превратился в политическую силу и структуру, которая оказалась в большей степени связана с элитами западных стран, особенно США, чем собственно с Константинополем и греческим этносом в Европе, подчеркнул клирик.

«Фактически раскол уже состоялся. Осталось подписать документы», — заключил Обухов.

Напомним, патриарх Константинопольский Варфоломей принимает активное участие в политике. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и принимал участие в создании Православной церкви Украины (ПЦУ) под своей юрисдикцией, что верующими Украины было воспринято как содействие расколу церкви по политическим мотивам.