Стокгольм, 28 сентября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Взрыв в жилом доме в городе Гётеборге потряс всю Швецию — события раннего утра 28 сентября привели к госпитализации как минимум 16 человек. Похоже, что инцидент был спланировал злоумышленниками, которые разместили взрывное устройство в подъезде здания. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Использование взрывчатых веществ преступниками для угроз, причинения вреда и предупреждения стало в последние годы все более распространенным явлением. По данным полиции, только в этом году в Швеции было зарегистрировано более 60 взрывов», — говорится в статье.

Точная причина взрыва в Гётеборге неясна, но полиция не считает, что причины взрыва были «естественными».

Отмечается, что, как правило, злоумышленники без труда получают доступ к взрывчатым веществам гражданского назначения, предназначенным, например, для использования на строительных площадках и в горнодобывающей промышленности.