Стокгольм, 28 сентября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Несколько видных шведских политиков резко отреагировали на взрыв, который привел к сильному пожару в многоквартирном доме в городе Гётеборге утром 28 сентября. Слов соболезнования высказал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в ходе пресс-конференции, передает новостная служба SVT Nyheter.

Frankie Fouganthin Стефан Лёвен

Лёвен «Гётеборг должен ощутить на себе, что город пользуется поддержкой всей страны».

Напомним, примерно в 5 часов утра по местному времени в центре Гётеборга прогремел мощный взрыв в многоквартирном доме, в результате которого 16 человек до сих находятся в больницах.

Полиция уже расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, один или несколько злоумышленников заложили взрывное устройство в подъезд дома. Цель преступления пока не ясна.

В то же время, выступая перед журналистами, Лёвен отказался строить предположения, что взрыв может быть связан с деятельностью организованной преступности.