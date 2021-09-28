Челябинск, 28 сентября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Налоговые льготы при уплате транспортного налога будут введены в Челябинской области с нового года, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Мариус Клаус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. Фрагмент

На заседании комитета ЗСО по бюджету и налогам, которое состоялось в Челябинске накануне, 27 сентября, депутаты рассмотрели пакет региональных законов, направленных на снижение налоговой нагрузки для жителей и предпринимателей региона.

Депутаты одобрили в третьем чтении изменения в местное законодательство, расширяющее понятие льготной категории налогоплательщиков «многодетная семья». Теперь льготной ставкой по транспортному налогу размером в 1 рубль смогут воспользоваться многодетные семьи, имеющие детей старше 18 лет, которые обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения.

Как пояснил зампредседателя ЗСО Юрий Карликанов, новая налоговая ставка 1 рубльбудет распространяться с нового года«не только на семьи, имеющие детей до 18 лет, но и на многодетные семьи с детьми от 18 до 23 лет, если они обучаются по очной форме».

Также на пять лет освобождаются от уплаты транспортного налога по грузовым автомобилям, автобусам и другим самоходным машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (кроме мотосаней и снегоходов) резиденты и управляющие компании промышленных технопарков.

На десять лет освобождаются резиденты и управляющие компании особых экономических зон, созданных на Южном Урале. По словам депутата ЗСО Владимира Дрёмова, «преимущество использования льготы заключается в высвобождении денежных средств названных категорий налогоплательщиков за счёт экономии по налоговым платежам и направлении их на инвестирование в свое дальнейшее развитие».

Также депутаты ЗСО проголосовали за поправки в региональный закон «Об установлении налоговой ставки при применении упрощённой системы налогообложения на территории Челябинской области».

Ими убирается неопределённость в применении пониженных налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения предпринимателями, осуществляющими одновременно не одну, а несколько видов экономической деятельности, для которых в регионе установлены льготные ставки налога.