Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Действующий глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил сегодня, 28 сентября, о своём выдвижении на второй срок.

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«Сегодня подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации города. Мой контракт истекает в октябре. По итогам конкурсного отбора я был назначен на ответственный пост два года назад. За это время многое удалось реализовать, однако часть из задуманного ещё предстоит сделать. Считаю важным завершить начатое и воплотить в жизнь новые идеи», — написал он в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что с осени 2019 года Алексей Логвиненко полноправно руководит областным центром. На этом посту он сменил досрочно ушедшего в отставку Виталия Кушнарёва.